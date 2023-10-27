Наскільки реально вдарити по Києву космічною ракетою з РФ: пояснення експерта

Нещодавно німецьке видання Bild оприлюднило запис розмови, що відбулася у січні, між ексглавою "Роскосмосу" Рогозіним та начальником російського ракетно-космічного центру "Прогрес" Барановим. Вони обговорювали технічну можливість скидання на Київ 50-метрової ракети-носія "Союз", начиненої вибухівкою.

Військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю "Obozrevatel" пояснив, чи можливо організувати такий "космічний" теракт.

"Організувати можна що завгодно, тільки по Києву влучити космічною ракетою нереально. Вона матиме розкидання від Москви до Берліна. Можна влучити по Європі, а точно по Києву – ні, неможливо вирахувати траєкторію. Ця ракета-носій не керується, а розрахувати балістичну траєкторію неможливо. Тому тут питання до виконавців такої ідеї, до товаришів, які вкидають таку інформацію. Таке завдання технічно нездійсненне", - сказав Світан.

За його словами, всі російські космічні апарати, опускаються десь на Семипалатинський ядерний полігон. Але його площа становить 18,5 тисячі квадратних км. Тож ідея росіян нереальна.

"Зараз росіяни можуть лише стежити з космосу, виконувати розвідувальну діяльність, але не більше. Нічого іншого з космосу поки що не світить. Немає жодних механізмів. Там надто великі швидкості та некерований рух. Спочатку їм треба якісь "шатли" запускати, щоб потім влучити кудись по землі. Перша космічна швидкість – це дуже багато (7,91 км/с – ред.). Точку падіння обчислити неможливо", - пояснив експерт.

Він також додав, що дуже непередбачуваною є ситуація під час входу ракети в щільні шари атмосфери. Якщо вона некерована (а керованих космічних ракет просто не існує), такі ідеї "можна заднести до сфери фантастики".

Нагадаємо, за даними видання BILD, екскерівник Роскомосу Дмитро Рогозін після того, як був поранений, пропонував Путіну вдарити по великому українському місту космічною ракетою з великою кількістю вибухівки на борту. Водночас в Росії не виключають, що можливі складнощі - через надзвуковий вхід в атмосферу наявні важкі фугасні авіабомби або керовані боєголовки перегріватимуться, частини ракети можуть впасти на території Росії.

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