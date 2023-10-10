Наскільки серйозною є загроза для України від іранської балістики: відповідь Повітряних сил

Росіяни намагаються накопичити ракетне озброєння для ударів по Україні. Велику загрозу нестимуть для України саме іранські балістичні ракети.

Якщо Росія отримає іранські балістичні ракети і застосовуватиме їх для повітряних атак по Україні, це становитиме серйозну загрозу.

Про це заявив речник Повітряних Сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в коментарі РБК-Україна.

"Знаючи про складнощі у відбитті балістичних атак, окупанти прагнутимуть накопичувати ракети і якщо вони все ж таки отримають їх від Ірану, для України це становитиме небезпеку", - каже представник ПС.

Речник Повітряних Сил Збройних Сил України Юрій Ігнат / Фото: АрміяInform

Також Ігнат каже, що загроза від іранських ракет "значна", хоча точні характеристики цього типу озброєння наразі залишаються невідомими.

"Це серйозна загроза. Про ці ракети вже рік говорять. Наскільки вони ефективні та точні, ніхто не знає. Звичайно, Іран розповідатиме, що вони кращі, але вони не кращі, ніж Іскандер, це 100%. Але якщо Росія їх отримає, це серйозна проблема", - наголосив Ігнат.

Балістичні ракети для РФ від Ірану: що відомо

Росія має проблеми з озброєнням, тому диктатор Путін шукає підтримки серед своїх партнерів. Так, директор Моссаду (ізраїльського відомства розвідки і спеціальних завдань) Давид Барнеа розповів, що Іран уже намагався передати Росії ракети під час війни, але угоди були зірвані.

Тепер Іран знову має намір надати Росії ракети малої та дальньої дії на додаток до БПЛА. Зокрема, Росія може домовитись з Іраном про купівлю ракет після закінчення дії резолюції Ради безпеки ООН 2231, яка забороняє подібні угоди.

Згодом стало відомо, що йдеться про балістичні Fateh-110 та Zolfaghar. Аналітик ISW Амін Солтані припускає, що їх Росія може отримати вже у жовтні.

Поки ж українська розвідка не зафіксувала фактів застосування Росією балістичних ракет іранського виробництва під час атак по Україні. Це підтвердив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

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