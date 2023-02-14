Наступ армії Путіна на сході: Зеленський повідомив про "вкрай тяжку" ситуацію

Ситуація у Донецькій та Луганській областях, де Росія розпочала свій наступ, залишається дуже важкою. Українські військові виборюють "кожен метр землі".

Про це розповів глава держави Володимир Зеленський у відеозверненні у вівторок, 14 лютого.

"І, звичайно, сьогодні, як і щодня, я на звʼязку з нашими військовими, з командувачами. Мав кілька нарад. Ситуація на передовій, особливо на Донеччині та Луганщині, залишається вкрай тяжкою. Це буквально бої за кожен метр української землі. Маємо розуміти значення цих боїв. Кожен метр, виграний там, – це захист усієї нашої держави. Кожен день, який наші герої вистояли в Бахмуті, у Вугледарі, у Мар’їнці та інших містах і громадах Донбасу, – це скорочення російської агресії на тижні. Саме там зараз відбувається безпрецедентне знищення російського потенціалу. Усе, що ворог втратить на нашому Донбасі, він уже не зможе відновити. І це саме той потенціал російської агресії, від якого в керівництві держави-терориста очікували знищення всієї нашої України", - сказав Зеленський.

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