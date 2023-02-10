Наступ армії Путіна на сході: Зеленський зібрав на засідання головних військових та силовиків 

Розвідка доповіла про дії та плани окупантів на найближчу перспективу.

У п'ятницю, 10 лютого, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого обговорили ситуація на фронті, зокрема на Донеччині та Луганщині.

Про це йдеться на сайті президента.

"Окрему увагу приділили захисту українських позицій на Донеччині – в районі Бахмута, Вугледара, а також у районі Кремінної на Луганщині та на інших ділянках фронту, де тривають активні бойові дії. Керівництво розвідки доповіло про дії ворога та його плани на найближчу перспективу", - сказано у повідомленні.

Також учасники засідання обговорили:

забезпечення сил оборони технікою й боєприпасами та їх розподіл між угрупованнями.

ефективність протидії сил ППО України сьогоднішній масованій ракетній атаці держави-терориста.

підготовку до проведення наступного засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" з урахуванням домовленостей, досягнутих Зеленським під час нещодавніх закордонних візитів.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Новий наступ РФ почався

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк 9 лютого повідомив, що окупанти розпочали новий наступ. За його словами, основні і активні бойові дії тривають у Луганській та Донецькій областях. Він назвав їх досить масштабними.

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що російські війська намагаються прорвати українську оборону на Кремінному напрямку. Аналітики називається це наступом. Темп російських операцій вздовж лінії Сватове-Кремінна на заході Луганської області помітно зріс протягом останнього тижня.

Обстріли Харківщини, Зеленський у Брюсселі, ЗРК від Литви, вибух у Києві – Новини 10 лютого

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