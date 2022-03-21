Наступ армії РФ на північному сході від Києва зупинився - британська розвідка

Наступ армії РФ на північному сході від Києва зупинився - британська розвідка

За даними британських розвідників, російські війська спробують знову взяти столицю протягом найближчих тижнів.

Російські військові призупинили наступ на Київ з північного сходу. Основна частина військ залишається на відстані понад 25 кілометрів від столиці.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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"Російські війська, що наступали на місто з північного сходу, зупинилися. Росіяни, що наступали з Гостомеля на північний захід, були відбиті українською армією. Основна частина російських військ залишається на відстані понад 25 кілометрів від центру міста, - інформує британська розвідка.

Водночас, зазначається, що на північ від Києва тривають запеклі бої. Також, за даними британських розвідників, російські війська спробують знову взяти столицю протягом найближчих тижнів.

"Київ залишається головною військовою ціллю Росії", наголошують у розвідці.

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