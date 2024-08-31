Наступ армії РФ на Покровськ: експерт назвав найнебезпечніші ділянки

Російські війська стрімко просуваються на Покровському напрямку. Тоді як Сили оборони відходили фактично на непідготовлені рубежі.

Таку думку озвучив військовий експерт Олег Жданов 24 каналу.

За його словами, піхота змушена була виконувати два завдання одночасно – вести оборонний бій та облаштовувати фортифікаційні споруди.

"Попри те, що ситуація дуже складна. Я не прихильник того, щоб казати, що там катастрофа. Головне, там немає обвалу та прориву фронту", – зазначив Жданов.

Збройні сили зараз вже підійшли до підготовлених рубежів, зокрема в напрямку населених пунктів Селидове, Гродівка.

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"Поки окупанти не пройдуть Селидове, то я думаю, що на Покровськ вони навряд чи зможуть рухатися. Адже там своєрідна місцевість, велика промзона й можна вести бойові дії, завдаючи флангових ударів", - ваажає військовий експерт.

Також на думку Жданова, Красногорівка й Мемрик – два населених пункти, звідки ворог буде намагатися просуватися, щоб зрізати плацдарм Карлівка – Невельське.

"Судячи з того, що Красногорівка вже три доби не рухалась з місця, а Мемрик вже другу добу стоїть на місці, то я думаю, зусиль у російських військ недостатньо, щоби продавити нашу оборону, або це буде не так швидко, як хотів би ворог", – додав військовий експерт.

Нагадаємо, що окупанти просуваються поблизу Покровська, на Торецькому напрямку та на південний захід від Донецька.

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