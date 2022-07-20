"Наступ буде дуже непросто тримати": експерт CIT назвав дві умови для деокупації півдня

Контрнаступ ЗСУ буде дуже непросто стримати за двох умов: якщо Україна підготує або застосує наявні резерви та якщо вдасться знищити один чи два з трьох мостів у Херсонській області.

На сьогодні тимчасово окупований південь України на правобережжі, ймовірно, контролюють близько 15 тис.російських військових.

Про це аналітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов сказав в інтерв'ю "Радіо НВ".

"Там наразі знаходяться 49-та армія, 20-та мотострілецька дивізія, деякі підрозділи 11-ї десантно-штурмової бригади (РФ – ред.). Також вони посилені мобілізованими з територій так званих "ЛНР" і "ДНР". Ці частини займають ну дуже великий фронт і якусь оборону вони можуть тримати тільки проти невеликих українських підрозділів, які наразі, як ми розуміємо, там здійснюють наступ", – пояснив Михайлов.

"Якщо Україна підготує або застосує вже наявні резерви і піде в якийсь потужний наступ, його буде дуже непросто тримати. Особливо, якщо вдасться знищити один чи два з трьох мостів", – зауважив аналітик.

Нагадаємо, 19 липня українські військові завдали удару по базі російських окупантів, розташованій в районі Антонівського мосту в Херсоні. Там загарбники розмістили багато зброї та військовий підрозділ.

Херсонська влада повідомила, що після атаки з боку ЗСУ Антонівський міст зазнав пошкоджень, проте все ще придатний до використання.

Українці масово виїжджають з Херсонщини - ЗСУ йдуть в наступ: волонтер Стефан Воронцов

Читайте також: