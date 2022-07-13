Наступ буксує: Жданов розповів про зміни вогневого впливу на фронті

На сьогоднішній день, за даними Генштабу ЗСУ, уражено понад 30 цілей за допомогою реактивної системи залпового вогню "Хаймарс". Військовий експерт пояснив, у чиїх руках наразі ініціатива щодо боїв.

Українська армія впливає на характер бойових дій на передньому краї фронту.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів під час марафону на телеканалі "Freeдом".

"Нині ініціатива в наших руках. І те, що у нас з'явилася така можливість громити дві опори бойових дій – логістику та систему військового управління, тим самим ми можемо впливати на характер бойових дій на передньому краї. Найближчими днями він почне змінюватися у бік зменшення вогневого впливу на наші позиції. Буде потихеньку наступати боєприпасний голод", – зазначив Жданов.

За його словами, російський наступ наразі буксує навіть на Донбасі.

"Вони не змогли зберегти темп наступу і той натиск, який був під час штурму Сєвєродонецька, про це взагалі не йдеться. Вони тиждень тупцюють на місці. Думаю, що зараз дуже застопориться і Запорізький напрямок, хоча ще тиждень тому Ганна Маляр говорила про те, що в Генштабі розвідка розглядає варіант початку наступу на Запоріжжя. Наразі про це говорити, я думаю, не варто", – додав експерт.

Жданов зазначив, що показник слабкості військ РФ наразі у тому, що вони не можуть розвивати наступальні дії.

"На Херсонщині систему військового управління постаралися поламати. Це – показник. Те, що вони не можуть розвивати наступ – це показник", – додав Жданов.

Нагадаємо, українські захисники 12 липня знищили шість російських складів.

Крім того, напередодні Збройні сили України також знищили шість російських складів із боєприпасами.

Читайте також: