Наступ чи ілюзія: генерал-лейтенант розповів, що росіяни насправді задумали на Запорізькому напрямку

Російські окупанти на Запорізькому напрямку здійснюють розвідку боєм. Відомо про дві спроби атакувати ЗСУ.

Російські військові на Запорізькому напрямку показують, що вони ніби готуються до наступу. Насправді, у них там дуже небезпечна ситуація.

Таку думку озвучив 24 каналу розповів генерал-лейтенант ЗСУ у відставці та військовий експерт Ігор Романенко.

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Він пояснив, що спочатку російські злочинці відправили 3 своїх танки з 30 військовими, а потім 5 бойових машин піхоти з відповідною кількістю особового складу. Обидві атаки завершилися провалом зі знищенням їхньої військової техніки та живої сили.

"Можливо це такий випадок, що росіяни намагаються показувати на Запоріжжі, тому що там для них дуже небезпечно. Якщо пробити їхню оборону й вийти на Мелітополь і Бердянськ", – сказав експерт.

Романенко підкреслив, що треба чітко розділяти спроби росіян показати, концентрацію сил, як-от вони роблять в Білорусі та коли дійсно збираються відповідні сили.

Що відбувається на Запорізькому напрямку

Нагадаємо, українські нардеп, полковник СБУ Роман Костенко повідомив, що Запорізький напрямок є ключовим як для ЗСУ, так і для окупантів, тож ворог накопичує там сили.

За даними канадської розвідки, для ефективного наступу в Запорізькій області Росія не має людських та матеріальних ресурсів, а також побоюються контрнаступу ЗСУ на цій ділянці. Російські окупанти погано забезпечені та неналежно навчені.

Тим часом військовий експерт Павло Нарожний прогнозує наступ українських захисників із Запорізької області на Мелітополь, а далі – на Бердянськ. Це місто стати базою для подальших атак по окупантах у Крим.

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