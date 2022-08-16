Наступ і штурм: у Генштабі ЗСУ повідомили, на чому окупанти зосереджені на Донецькому напрямку

На Донецькому напрямку 16 серпня основні зусилля російських військ зосереджуються на веденні активних наступальних та штурмових дій на Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Водночас на Слов’янському напрямку окупанти задіяли танки, ствольну та реактивну артилерію для ведення вогню поблизу Грушувахи, Краснопілля, Вірнопілля, Рідного, Мазанівки та Долини.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

У районах населених пунктів Нова Дмитрівка та Дібрівне ворог застосував боєприпаси запалювальної дії.

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Неподалік від Мазанівки загарбники намагалися вести наступальний бій, проте зазнали поразки та відійшли.

На Краматорському напрямку російські підрозділи обстріляли із ствольної та реактивної артилерії районинаселених пунктів Краматорськ, Верхньокам’янське, Григорівка, Переїзне та Роздолівка. Біля Івано-Дар’ївки за підтримки авіації окупанти вели штурмові дії, але безуспішно, тож вороги зазнали втрат та відійшли.

На Бахмутському напрямку російська армія влаштувала обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах Костянтинівки, Соледара, Шумів, Яковлівки та Майорська.

Також ворог завдав авіаударів неподалік Яковлівки та Соледара. Намагався вести розвідку боєм біля Вершини, після вогневого ураження – втік. Наступальні та штурмові дії окупантів в районах Соледара, Зайцевого, Майорська завершились втратами та відходом.

На Авдіївському напрямку, окрім обстрілів неподалік самої Авдіївки, Красногорівки, Олександрополя, Водяного, Опитного, Новокалинового і Новобахмутівки, окупанти завдали авіаудару біля Мар’їнки. Ворожі війська велинаступ у районі Невельського, бойові дії тривають.

Нагадаємо, українські морські піхотинці 15 серпня відбили штурм російських військових на Херсонському напрямку, завдавши їм втрат. Також ЗСУ добряче поколошматили окупантів на Донецькому напрямку.

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