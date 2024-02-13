Наступ на Авдіївку став для ворога катастрофою: Коваленко назвав шалені втрати

В укріпрайон, який перетворився для окупантів на "м'ясорубку", було кинуто десятки тисяч бійців і тисячі одиниць техніки.

Чотири місяці штурмів Авдіївки російськими військами – найбільша і найправильніша кампанія окупаційної армії з урахуванням протяжності фронту наступу, розміру міста і рівня його важливості.

Про це йдеться у матеріалі спільного проєкту OBOZ.UA та групи "Інформаційний спротив".

Російська армія чотири місяці штурмує Авдіївку – маленьке містечко під Донецьком. В укріпрайон, який перетворився для окупантів на "м'ясорубку", було кинуто десятки тисяч бійців і тисячі одиниць техніки. За оцінками військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, вже можна стверджувати, що ця кампанія РФ стала найбільшою і найпровальнішою – з урахуванням протяжності фронту наступу, розміру міста і рівня його важливості.

Втрати РФ у районі Авдіївки

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У матеріалі вказуються, що складно назвати втрати російських військ у районі Авдіївки, адже їхній облік має кілька категорій: верифіковану (підтверджену документально – фото/відео) та неверифіковану (оперативні дані з поля бою, які не завжди підтверджуються документально).

Найскладніша за оцінкою категорія – непідтверджені дані.

"Один приклад. Це коли відомо, що на полі бою було підбито танк, у якому згорів екіпаж, тобто 3-4 особи втрат, залежно від типу танка. Але відомо, що на танку був десант із верифікованими втратами ще трьох осіб. При цьому трьом вдалося втекти, один з яких був поранений – втратив ноги. Згідно з непідтвердженими даними, поранений помер, не доїхавши до госпіталю", – пояснюється у статті.

Втрати особового складу російських військ

Для наступу на Авдіївку російські війська сконцентрували такі сили та засоби:

підрозділи 2 ОВА – 15, 21, 30 ОМСБр;

підрозділи 41 ОВА – 55, 74 ОМСБр;

підрозділи 90 ТД – 239 ТП;

ОДШБ "Ветераны";

підрозділи практично всього 1 АК – 1, 114, 132 ОМСБр і т.д.

ОТБ, 1141, 1487 МСП ТрВ і т. д.

Загалом сконцентроване у напрямку Авдіївки угруповання російських військ досягало 40 тис. Воно також зростало в міру невдач у наступі, збільшуючись за рахунок стягування сил з інших плацдармів.

Лише за найскромнішими оцінками, загальна кількість втрат РФ за чотири місяці на Авдіївському напрямку перевищила 15 тис. убитими.

Форма російського окупанта / Фото: Associated Press

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Втрати російської техніки на Авдіївському напрямку

"У цій категорії я постарався враховувати переважно верифіковані знищені та пошкоджені одиниці. Але, як відомо, верифікована інформація часто неповна, і втрат насправді більше. А тому це лише приблизний показник того, що втратили РОВ за чотири місяці наступу", – пояснив Коваленко.

Він також зазначив, що аналіз ворожих втрат було розбито за населеними пунктами, селами, а не сконцентровано лише на Авдіївці.

У напрямку Авдіївки – 62 одиниці.

У районі села Водяне – 126 одиниць.

У напрямку Сєверного – 8 одиниць.

У районі Степового – 64 одиниці.

У районі Красногорівки – 130 одиниць.

Тобто, відповідно лише до верифікованих даних, за чотири місяці боїв за Авдіївку з неповною площею 29 кв. км російські окупанти втратили 390 одиниць техніки. Йдеться здебільшого про основні бойові танки та бойові броньовані машини.

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Оглядач нагадав, що тижнем раніше видання Forbes повідомило, що за час наступу на Авдіївку загарбники втратили 214 танків (відповідно до верифікованої інформації). Ця кількість відповідає танковій дивізії. За словами Коваленка, ці дані як для верифікованої категорії цілком відповідають дійсності, тож можна стверджувати, що "в Авдіївці в нуль було стерто танкову дивізію". Щонайменше одну.

Якщо ж розглянути втрати РФ за чотири місяці нелінійно і за категоріями поза верифікованою, то кількість знищеної техніки може досягати від 600 до 700 одиниць.

Тобто наступ окупантів на Авдіївку став найбільшою і найпровальнішою кампанією армії РФ з урахуванням протяжності фронту наступу, розміру міста і рівня його важливості.

Знищена російська військова техніка / Фото: Associated Press

Битву за Авдіївку російські війська давно програли

Зараз російські війська в Авдіївці ведуть переважно міські бої. Ворог намагається розділити місто на дві частини, створивши загрозу перерізанням траси 0542 по вулиці Індустріальній. Ситуація ускладнюється тим, що російське командування отримало новий, жорсткіший дедлайн до повного захоплення Авдіївки.

"Але яким би не був результат, російські окупаційні війська битву за Авдіївку вже давно програли. Армія РФ протягом цих двох років постійно ганьбилася, демонструючи нездатність ефективно виконувати поставлені завдання. Але, мабуть, найгучнішою і найкривавішою ганьбою РОВ є саме Авдіївка", – резюмував оглядач групи "Інформаційний спротив".

Нагадаємо, як повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, російські війська успішно просуваються в Авдіївці на Донеччині за двома напрямками – на південному сході та в центрі міста. За оцінками Рьопке, окупанти можуть захопити Авдіївку найближчими днями або тижнями.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Мусієнко: Найближчі півтора місяця будуть дуже важкими! Авдіївка - перспектива доволі невтішна!

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