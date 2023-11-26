Наступ на Бахмут: в ISW розповіли, завдяки чому ЗСУ вдалося провести успішні операції

В ISW вважають, що більша допомога Заходу "збільшила б здатність України точно вражати цілі поблизу фронту, перешкоджаючи просуванню Росії".

Завдяки системі радіоелектронної боротьби (РЕБ) та аеророзвідці українські військові здійснили успішний наступ на Бахмутському напрямку у вересні 2023 року.

Про це йдеться на свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Окрім того, російські джерела стверджували, що українські системи РЕБ значно порушували російський зв’язок у західній Запорізькій області під час наступу у серпні 2023 року.

"Ефективність російських систем РЕБ є неоднаковою на всьому фронті, що дозволяє українцям продовжувати використовувати розвідувально-ударні комплекси безпілотників для зриву наступальних операцій Росії", - зазначили американські аналітики.

Тим часом російські "військкори" вважають, що ні Росія, ні Україна наразі не мають вирішальної переваги РЕБ над іншою.

В ISW підкреслюють, що допомога Заходу на підтримку зусиль України щодо знищення, виведення з ладу або обходу російських систем РЕБ "збільшила б здатність України точно вражати цілі поблизу фронту, перешкоджаючи просуванню Росії та створюючи умови для подальших українських наступальних операцій".

Мапа бойових дій у районі Бахмута 26 листопада 2023. ФОТО: ISW

Раніше військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив, чому говорити про завершення контрнаступу ще зарано.

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