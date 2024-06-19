Наступ на Борову: місцева влада повідомила про ситуацію в регіоні

На Борівському напрямку збільшилася кількість обстрілів окупаційною російською армією. РФ знищує цивільну інфраструктуру, завдає ударів по логістичних обʼєктах у Харківській області.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він зауважив, що цей напрямок розглядають як "потенційно небезпечний". Окупанти втрачають особовий склад, але щотижня прибувають "мобіки". Втім, ЗСУ тримають позиції.

"Є інформація від наших військових щодо формування певного ударного угруповування. Це не вперше. Це відбувається упродовж останнього року. Вони (росіяни - Ред.) своїми діями показують, що вважають цей напрямок для себе перспективним. Там посилюються і атаки, і обстріли. Зокрема, самої Борової та наближених населених пунктів", - наголосив очільник ОВА.

За його словами, на території Борівської громади загалом проживає 580 дітей. Наразі місцева влада розглядає можливість примусової евакуації 33 дітей з п'яти населених пунктів "помаранчевої зони": Загризове, Богуславка, Шийківка, Маліївка, Нова Кругляківка.

Крім цього з території громади евакуювали 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 3 дитини евакуйовані до Волинської області, 2 дитини — до Харкова, 4 дитини до Ізюма, 1 дитина до Закарпатської області.

Як повідомлялося, за інформацією аналітиків проєкту Deepstate, РФ наростила потужні сили для наступу на Борову, що у Харківській області. На ділянку від Райгородки до Нововодяного війська РФ перекинули до десяти тисяч осіб особового складу та 20 артсистем.

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