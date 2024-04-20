Наступ на Часів Яр: експерт назвав наступні цілі армії РФ

Армія Російської Федерації намагається захопити Часів Яр у Донецькій області. Це місто окупанти прагнуть використати як плацдарм, аби почати наступ на Краматорськ, Слов'янськ та Костянтинівку.

Про це заявив в ефірі телемарафону голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Ворог з флангів, особливо в районі Іванівського, Андріївки, Кліщіївки дуже намагається перехопити ініціативу. Це пов'язанот з Часовим Яром. Ворог намагається відсунути наші війська на тому напрямку, де ми свого часу звільнили територію. Наступаючи на Часів Яр, для ворога вкрай важливо зробити плацдарм для наступу як по флангах, так і в лоб", - наголосив експерт.

Після захоплення Часового Яру окупанти прагнуть йти далі, аби вийти на адмінкордони Донецької області. Зокрема, росіяни хочуть рухатись у північному напрямку - в район Краматорська і Андрушківки, а на південному напрямку - до Вугледара, Курахового і Покровська.

Нагадаємо, військовий експерт Ігор Романенко наголошував, що армія РФ наступає. Попереду для України - важкий період. Ба більше - два останні місяці весни будуть вирішальними.

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