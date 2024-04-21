Наступ на Часів Яр: окупанти повторюють тактику як в Авдіївці – британська розвідка

Бомбардування Часового Яру повторює тактику росіян під час наступу на Авдіївку.

Головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський 14 квітня заявив, що російські війська мають намір взяти Часів Яр до 9 травня 2024 року. Сирський наголосив, що Часів Яр – це крок до подальшого просування до Краматорська.

Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" 18 квітня зазначив, що російські ВПС скидають 20-30 боєприпасів на день. Ймовірно, їх скидають російські літаки Су-25, що діють поблизу лінії зіткнення, і Су-34, що діють на відстані від лінії зіткнення, використовуючи крилаті бомби, зазначає розвідка.

"Це узгоджене повітряне бомбардування, яке повторює тактику Авдіївської кампанії. Місто Часів Яр добре захищене і розташоване на височині. Російські сухопутні війська досягли лише повільного прогресу у цьому районі", - йдеться у зведенні Міноборони Британії.

Нагадаємо, офіцер Нацгвардії Володимир Черняк розповів, що окупантам вдалося закріпитися в Богданівці, і перед Часовим Яром залишається останній форпост у Іванівському.

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