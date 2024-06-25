Наступ на Часів Яр: у ЗСУ розповіли про тактику окупантів

Спікер повідомив, що в Харківську область окупанти намагаються підтягнути додаткові сили.

Російські окупаційні війська продовжують активні наступальні дії в районі міста Часів Яр Донецької області, однак їхні спроби призводять лише до втрат.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Росіяни намагаються лізти в лоб і обходити по флангах, щоб заволодіти містом Часів Яр", – наголосив він.

За його словами, на цьому напрямку кожний штурм коштує окупантам втрати від 60 до 80 солдатів.

Речник додав, що зараз також тривають бої в районі міста Вовчанськ Харківської області. За наявною інформацією, росіяни планують перекинути на харківський напрямок додаткові сили, зокрема підрозділи 9-ї ОМБр 51-ї армії РФ.

Водночас українські бійці укріплюють оборонні рубежі та позиції на півночі Харківської області.

"Тут ворог призупинив активні бойові дії, адже ЗСУ доклали там чимало зусиль, зупинивши активне просування і наступ ворога", – додав Назар Волошин.

Нагадаємо, керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що ситуація не фронті не є катастрофічною, проте відмовився прямо відповідати, чи втримає Україна місто Часів Яр.

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