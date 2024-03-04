Наступ на Часів Яр: військовий експерт повідомив про дуже велику кількість сил росіян і удари з трьох напрямків

У районі Часового Яру ворог б'є з трьох напрямків. Фактично російська армія не припиняє спроб прориву фронту.

Про це в ефірі "Громадського радіо" сказав керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

Він нагадав, що Часів Яр розташований на панівних висотах, що певною мірою виконує захисну функцію. Втім противник б’є з трьох напрямків.

"Фактично це спроба прориву лівого флангу всієї ділянки оборони у районі Бахмута, Авдіївки, Новопавлівки. Колишній так званий Мар’їнський напрямок. На цій ділянці угруповання військ "Центр" сконцентрована дуже велика кількість ворожих сил. Це означає, що противник визначив цей напрямок як напрям основного удару", — пояснив Павло Лакійчук.

За його словами, після залишення українськими військами Авдіївки ворог не робитиме оперативної паузи. Він прагне прорвати оборону ЗСУ, тобто "розвинути успіх".

Нагадаємо, підрозділи ЗСУ тримають оборону в селах Богданівка та Іванівське на Бахмутському напрямку. Про це ТСН.ua повідомляв 3 березня із посиланням на слова речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Іллі Євлаша.

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