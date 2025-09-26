Наступ РФ на Дніпропетровщину: Сирський зробив заяву

Олександр Сирський / © Олександр Сирський

У російських загарбників не вистачає сил і засобів для наступу на Дніпропетровську область.

Про це сказав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час спілкування з журналістами, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Дніпропетровщина — це Новопавлівський напрямок, де сходяться адміністративні межі трьох областей: Запорізька, Донецька і Дніпропетровська. Противник там намагається, використовуючи тактику «тисячі порізів», просунутися вглиб території. Мета тільки одна: декларувати свою присутність, увіткнути свій прапор у якусь будівлю в населеному пункті. Ситуація там динамічна. Території великі, щільність військ недостатня. І з нашого боку, і з їхнього боку. Їх (росіян) там більше. Але ж для того, щоб провести якийсь рішучий наступ, у них не вистачає сил і засобів», — сказав Сирський.

З його слів, противник перекидав із Сумського напрямку на Новопавлівський підрозділи морської піхоти, щоб прорвати оборону ЗСУ і зробити ривок або до Запорізької, або Дніпропетровської області.

Нагадаємо, 25 вересня ISW повідомляв, що РФ захопила на Дніпропетровщині 96 квадратних кілометрів, натомість Міноборони Росії бреше про окупацію 175 кв. км.

Зазначимо, на початку червня росіяни поширювали фейк про «прорив» на Дніпропетровщині. Однак тоді Генштаб спростував цю інформацію. Тоді в Силах оборони Півдня також зазначали, що ситуація в зоні бойової відповідальності 31-ї окремої бригади залишається напруженою.

Там наголосили, що ворог намагається просунутися у напрямку Дніпропетровської області, однак ЗСУ тримають оборону.