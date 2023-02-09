Наступ на Донбасі: британські розвідники розповіли, як погода позначиться на планах росіян

Британські розвідники наголошують, що під час війни Росії в Україні погода продовжує відігравати значну роль. Саме тому в середині-кінці березня буде важко проводити масштабні наступальні операції.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії.

Наразі у східних областях морози, але наступного тижня прогнозують потепління. Зазначається: оскільки земля замерзла, то протягом останніх тижнів умови пересування пересіченою місцевістю практично не змінилися. Приміром, напередодні, 8 лютого 2023-го температура на поверхні становила близько 0 градусів за Цельсієм.

Втім, прогнози синоптиків на наступний тиждень передбачають підвищення температури ґрунту та танення снігу. Ймовірно, вважають британські фахівці, це погіршить умови пересування пересіченою місцевістю на Донбасі.

За даними розвідки, умови пересування, можливо, будуть у найгіршому стані через сильний бруд у середині-кінці березня. Саме тому командири з обох боків намагатимуться уникати планування великих наступів у такий час.

"Однак ймовірні політичні чи оперативні можливості можуть переважити ці побоювання, як показало вторгнення Росії наприкінці лютого 2022 року", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, колишній командувач військами США в Європі Бен Годжес скептично ставиться до того, що новий наступ ворога на Україну буде якимось значним. За його словами, попри те, що росіянам вдалося накопичити масу живої сили, для наступу потрібне обладнання, потрібні ланцюги забезпечення.

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