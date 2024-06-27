Наступ на Донбасі: чому для армії РФ критично важливо зайняти Торецьк

Наразі гарячою точкою на фронті на Донбасі є місто Торецьк. Його російські окупанти намагаються захопити за будь-яку ціну - навіть попри великі втрати.

Про це в телеканалу FREEДOM повідомив військовий експерт Сергій Грабський.

З його слів, після захоплення Авдіївки армія РФ намагається "запекло й агресивно протиснути на так званому Покровському напрямку".

"Чому так званому? Тому що на цьому етапі війни метою противника є зовсім не Покровськ. Метою є вихід на трасу, яка з’єднує Покровськ із Костянтинівкою. Часів Яр теж є ланкою одного й того ж ланцюга. Тепер Торецьк. Тобто, ми отримуємо класичну схему і завдання противника з заволодіння саме Торецьком", - пояснив військовий експерт.

Грабський пояснює: йдеться про класичну схему, коли противник завдає флангових ударів у напрямку Олександрівка- Воздвиженка. Траса - це на Покровському напрямку. Часів Яр - напрямок на Костянтинівку. Зараз почалися фронтальні атаки на Торецьк, мета яких не допустити відходу ЗСУ.

"Схема, прописана в основних документах і настановах з оперативного мистецтва, яка говорить: фланговими ударами прорватися, а фронтальними ударами — скувати війська противника, не дати йому відступити, оточити й знищити", - каже експерт.

Грабський зауважує, що для окупантів критично важливо зайняти Торецьк, бо саме зараз Торецький напрямок є "найгарячішою і найдинамічнішою точкою на карті російсько-української війни". Втім, попри колосальну кількісну перевагу, армія Росії не може домогтися успіху на цьому напрямку.

"На цьому напрямку противник зосередив максимум зусиль. Якщо ми подивимося на інтенсивність бойових дій, то значна кількість бойових зіткнень відбувається саме на цьому напрямку", - додав Сергій Грабський.

Нагадаємо, аналітики DeepState оновили мапу бойових дій і повідомили, що окупанти просуваються у Донецькій області.

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