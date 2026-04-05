Наступ на фронті захлинувся: ставки Путіна виявилися програшними - ISW

ЗСУ тримають оборону / © Associated Press

Кількість бойових зіткнень на фронті в Україні знизилася. Так само суттєво загальмувало просування російської армії майже на усіх ділянках. Раніше були повідомлення, що Росія готувала великий наступ на літо.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, у березні російські сили змогли захопити лише 23 кв. км території, що є різким падінням у порівнянні з попередніми місяцями: у січні РФ просунулася на 319 кв км, а в лютому — на 123 кв км.

«Подібного низького результату не було зафіксовано щонайменше від вересня 2023 року», — йдеться у повідомленні аналітиків.

До факторів, що вплинули на сповільнення натиску, відносять внутрішні обмеження в самій Росії. Зокрема, йдеться про перебої у використанні супутникового зв’язку Starlink та обмеження доступу до месенджера Telegram, який активно застосовувався військовими.

За даними аналітиків, найбільші втрати у позиціях росіяни понесли на південному відрізку фронту, в районі між Донецькою та Дніпропетровською областями.

Аналітики зазначають, що російські війська продовжують нести втрати особового складу і все більше покладаються на погано навчену та недостатньо оснащену піхоту для досягнення успіхів. Росіяни також перейшли до тактики інфільтрації для досягнення успіхів по всьому фронту, але останнім часом зазнають труднощів із закріпленням на нових позиціях, що частково дозволило Україні провести контрнаступ на півдні України в лютому 2026 року.

Хоча російська армія веде активні наступальні дії майже на всьому фронті, але результати їхніх атак виявились скромними, а втрати — високими. Україна витісняє російські війська з Куп’янська.

Тим часом війська агресорки Росії намагаються перетнути річку Жеребець на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Втім, дії окупантів не мають суттєвого впливу на ситуацію.

Генштаб звітує про шалені втрати росіян на фронті. За минулу добу ЗСУ відправили на концерт до Кобзона понад тисячу росіян.