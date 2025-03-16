Окупанти з 64-ї окремої мотострілецької бригади саботують наступ на Гуляйполе Запорізької області. Агенти руху "Атеш" зі складу 64-ї окремої мотострілецької бригади (35-а армія) повідомляють, що військовослужбовці бригади навмисно зіпсували бойову техніку, щоб уникнути штурму населеного пункту.

Про це повідомили агенти руху "Атеш" зі складу Збройних сил Росії.

Солдати пошкодили техніку, заливаючи в баки воду замість палива, а також навмисно у різний спосіб виводили з ладу мотоцикли.

Керівництво бригади вже розпочало розгляд, але кількість незадоволених серед особового складу тільки зростає. Російські військові чудово усвідомлюють, що йдуть на забій, і роблять все, щоб урятувати своє життя.

"Якщо ти служиш у ЗС РФ – ламай техніку та не виконуй накази. Ми готові допомогти, дати інструкції та щедро винагородити за саботаж", – закликали агенти "Атеш".

Нагадаємо, у січні агенти "Атеш" інформували, що росіяни перекинули до Криму додаткові засоби ППО для захисту ключових військових об'єктів.