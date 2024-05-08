Наступ на Харків — буде чи ні: військовий експерт оцінив загрозу від угруповання ворога

Військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник вважає, що російські війська не мають достатньої кількості сил та засобів для проведення повномасштабного наступу на Харків.

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, щоб штурмувати Харків, Росії потрібно щонайменше 100-тисячний корпус лише на одному напрямку, не кажучи вже про всю лінію кордону Київської, Сумської та Харківської областей. Для наступу на всіх трьох напрямках росіянам знадобилося б додатково ще 300 тисяч військових.

"Де їм зараз взяти їх? Так, можливі операції типу "зайшов-вийшов". Якщо росіяни вторгнуться на кілька кілометрів, ми будемо змушені з ними вступати у бої, а отже відволікати сили та засоби, які б могли бути корисними безпосередньо по лінії боєзіткнення", - зазначив він.

Водночас Черник підкреслив, що не варто недооцінювати ворога, адже росіяни здатні на будь-які безглузді дії. Однак стверджувати про неминучість повномасштабного наступу на Суми та Харків, на його думку, некоректно.

"Вони маленьку Авдіївку проходили 10 років, це до 8 км, не більше. Дійсно, вони взяли Бахмут, але далі Бахмута не проснулись. Тактичні висоти, як належали нам, так і належать. Росіяни мають певні тактичні успіхи у просуванні на декілька сот метрів лише. То як такими силами 35 тис. проходити 40 км? Як на мене, це нонсенс. Разом з тим, від божевільних можна чекати чого завгодно, вони можуть вдарити", - сказав полковник ЗСУ.

Нагадаємо, військовий експерт Олександр Мусієнко раніше також заявив, що попри гучні заяви та пропагандистську риторику, Росія не змогла досягти значних успіхів на фронті до так званого "дня побєдобєсія".

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