Наступ на Харків: експерт розповів, чи мають окупанти шанси увійти до міста

Окупанти нищать артилерією квартали Харкова, але знову увійти до міста можливості не матимуть.

Запеклі оборонні бої тривають, щоб захистити Харків і унемовживити повторного наступу, заявляє в ефірі «Єдиного марафону» в слоті ТСН військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Він підтверджує, що росіянам дійсно вдалося вийти на відстань артилерійського обстрілі житлових кварталів міста, але наразі просування російських військ зупинено.

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«Запеклі бої тривають. Говорити про те, що російські окупанти мають на меті і, головне, мають можливість вийти безпосередньо в передмістя Харкова не відповідає дійсності. Більше того, завдяки героїчним зусиллям ЗСУ призупинено просування окупаційних військ в напрямок Славянська», - каже Снєгирьов.

Ситуація складна, але контрольована, твердить експерт. «Окупаційні війська на харківському напрямку змушені перейти до пасивної оборони», - додає експерт.

Нагадаємо, що ТСН отримала ексклюзивні кадри звільнення Дементіївки, яка і зараз унеможливлює наступ на Харків

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