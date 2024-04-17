Наступ на Харків: експерт розповів про скупчення російських сил біля кордону

На території Бєлгородської області перебуває до 29,5 тисяч особового складу.

Російське вороже угрупування військ "Север" розгорнуті на території трьох російських прикордонних до України областей - Брянської, Курської та Бєлгородської.

Про це повідомив український військовий експерт Костянтин Машовець.

Також читайте Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Донеччині - зведення Генштабу

За його словами, найбільш потужним є Бєлгородський напрямок, дислокований в районі Бєлгорода. А саме:

1 окрема мотострілецька бригада (омсбр)

мотострілецьких та танкових полків (мсп\тп) - до 5-т

мотострілецьких та танкових батальйонів (мсб\тб) - 11

"стрілецьких батальйонів" (сб) - 9

польова артилерія представлена достатньо потужним угрупуванням

артилерійських та мінометних батарей тут сконцетровано до 31 одиниць.

1 зенітна ракетна артилерійська батарея

7 "зведених тактичних загонів".

Загалом УВ "Бєлгород" нараховує до 29,5 тисяч особового складу.

"Однак, не виключено, що у рамках підготовки до свого "великого літньо-осіннього наступу на Харків" частина із вищезазначених сил й засобів російського ЛВО може опинитися й на Бєлгородському напрямку. Особливо, якщо у межах якоїсь "стратегічної гри" російський ГШ таки спробує "ответить зеркально" діям РДК, ЛСР власними рейдами на територію Сумської та Харківської областей. Тим більше, коли доведеться "відволікати увагу" та змальовувати, дійсно, якісь "наступ на Харків", - написав він.

Нагадаємо, за припущеннями американських аналітиків, наступ Росії в Україні може стати успішним через відсутність допомоги від США.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.