Наступ на Харків: голова РВА назвав найбільш загрозливі напрямки на Куп'янщині

Андрій Канашевич, голова Куп'янської районної військової адміністрації, повідомив про ускладнення ситуації на лінії фронту в районі.

Зона бойових дій на Куп'янщині Харківської області розширилася і тепер охоплює всю Петропавлівську громаду.

Про це голова Куп'янської РДА Андрій Канашевич розповів в ефірі "Еспресо".

За його словами, географія обстрілів та штурмів з боку російських окупантів збільшилася. Зараз лінія фронту простягається від Синьківки до Кислівки, Табаївки та Берестового.

"Якщо ворог раніше зосереджувався на Синьківці, потім переключився на Табаївку, то на сьогодні найбільш загрозливі й активні точки Куп'янського району - Кислівка і Котлярівка. У цих населених пунктах точаться бої, противник там постійно проводить штурмові дії", - наголосив голова РВА.

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Він також повідомив, що російські війська продовжують штурмувати Берестове, куди регулярно прилітають керовані авіабомби. Крім того, ворог не припиняє атаки біля Синьківки, де вже понад півроку намагається прорвати українську оборону, щоб вийти на лівий берег Куп'янська та Куп'янська-Вузлового.

Попри складну ситуацію, Андрій Канашевич запевнив, що обстановка повністю контролюється українськими силами. Влада Куп'янщини також приділяє особливу увагу ситуації на півночі району, де розташовані громади Вовчанська, по яких вночі окупанти завдали масованих ударів керованими бомбами.

"Ми слідкуємо за ситуацією, щоб оперативно приймати рішення щодо евакуації населення. Зараз не бачимо масштабного заходу ворога. На тому напрямку є військові підрозділи, фортифікаційні споруди, тобто щодо можливості тримати фронт та давати гідну відсіч, на разі все є", - підкреслив голова РВА.

Ситуація на Харківщині: останні новини

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ДРГ пробували прорвати кордон на півночі Харківської області. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ. Усю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії.

Зокрема, саме тому з прикордоння на Харківщині вивозять населення. Наразі російська окупаційна армія масовано обстрілює місто Вовчанськ.

Водночас зазначається, що для посилення оборони на цій ділянці фронту було спрямовано резервні підрозділи. Сили оборони України продовжують стримувати наступ ворога, тримають позиції – не втрачено жодного метра. Станом на 10 травня в ОВА повідомили, що угруповання противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку.

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