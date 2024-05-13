Наступ на Харківщину: Світан назвав загрози, якщо окупанти прорвуть оборону Вовчанська

Якщо Сили оборони втратять Вовчанськ, то загарбники далі рушать на Куп'янськ, прикриваючись Сіверським Донцем, зазначив Роман Світан.

Російські окупанти зараз знищують Вовчанськ на Харківщині, як колись Мар'їнку та Бахмут на Донеччині. Саме Вовчанськ загарбники обрали своїм головним напрямком і хочуть рухатися вздовж залізниці.

Про це розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у коментарі "24 каналу". Експерт зауважив, що частину цієї залізниці з Бєлгорода вже розібрали. Вона йде на Вовчанськ, Великий Бурлук, Куп'янськ.

Які ризики для Харківської області

Залізниця – це основна дорога, яка йде на Вовчанськ, майже паралельно до лінії кордону та річки Сіверський Донець. Для ворога лівий берег цієї річки вигідний, тому окупанти намагатимуться рухатися вздовж залізниці до Куп'янська.

"Загальний, стратегічний напрямок – це саме Куп'янськ, уздовж залізниці, тобто буде проблема, якщо далі залізниця не розібрана. Тут треба встигнути виконати певні заходи для того, щоб не подарувати ворогові ще кілька десятків кілометрів", – зауважив Роман Світан.

Варто пригадати, що свого часу окупанти заходили до України, використовуючи залізничні шляхи. Тому дуже важливо вчасно їх розібрати та не дозволити противникові їх використати.

"Якщо ми втратимо Вовчанськ, то вони далі рушать на Куп'янськ, прикриваючись Сіверським Донцем", – наголосив полковник запасу ЗСУ.

Яка логістика в окупантів на цьому напрямку

Під час атак на Вовчанськ логістика здебільшого йде з Бєлгорода. Також важлива залізниця з селища Валуйки. Росіяни можуть просунутися на Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, далі аміачна труба перетинає річку Оскіл.

"Залізниця з Куп'янська розходиться і в бік Лиману, і в бік Кремінної, тобто напрямок Рубіжне – це доволі серйозне розчленування дороги. До Куп'янська залізниця заходить з Вовчанська, Бєлгорода, тому це така розгалужена система залізниць, яку дуже небезпечно залишати противникові", – розповів Роман Світан.

Якщо окупанти захоплять залізницю, то дуже швидко зможуть перекидати свої сили й засоби, тому вони рухаються у бік Вовчанська з боку Бєлгорода. А Куп'янськ – це вже лівий берег Оскола, який теж перебуває під логістичним тиском окупантів.

"Якщо вони прорвуть оборону в районі Вовчанська, дійдуть до Великого Бурлука, то далі рушать на Куп'янськ – це стратегічне завдання. Це видно з географічного розташування міст, залізниць і річок", – підкреслив Світан.

Бої на околицях Вовчанська: як бійці РДК витісняють окупантів

Нагадаємо, мешканців Вовчанська окупанти тримають у підвалі та погрожують розстрілом.

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