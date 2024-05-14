Наступ на Харківщині: Буданов назвав справжню мету операції Кремля

Агресорка Росія поширює інформацію щодо нібито створення росіянами "буферної зброї" у Харківській області - посіяти паніку всередині України.

Про це в ефірі телемарафону заявив керівник українського Головного управління розвідки Кирило Буданов.

"Перш за все мета - посіяти хаос і паніку всередині держави. Всі ці розмови про "буферні зони" і так далі... Так, а де вони її роблять? На двох окремих напрямках. А між ними як бути? А як вправо-вліво з буферною зоною? Це не серйозна просто розмова. Це офіційна позиція, яку озвучило російське керівництво, щоб виправдати і хоч якось пояснити росіянам, що вони роблять зараз в Харківській області", - висловився головний український розвідник.

За словами керівника ГУР, жодної суцільної "буферної" смуги нема. Що більше, - наголосив він, поки не видно, "щоб це було реально зробити".

"От ми нібито "хочемо захистити місто Бєлгород" і "для цього зробимо буферну зону". По факту пішли на двох окремих напрямках. Ніякої суцільної смуги нема. Та і Бєлгороду це не сильно "допомогло", - каже Буданов.

Крім того, росіяни своїми діями на Харківщині прагнуть відволікти усі сили та засоби.

"Невеличкі резерви у нас були все ж таки сформовані. Розтягнути їх по фронту і закинути, як то кажуть, на оборону самих себе. Але я думаю, що все ж таки ми з цим справимося", - заявив Кирило Буданов.

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Нагадаємо, за словами Буданова, в Харківській області зараз триває активна фаза російської операції. Окупанти заблоковані на рубежах. Ситуація на цій ділянці фронту дуже швидко змінюється.

Також він розповів про ресурси окупантів на Харківщині. Очільник ГУР каже, що наразі на цьому напрямку в армії РФ обмежені ресурси. Втім, окупанти ще не вкинули в бій всі свої сили.

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