Наступ на Харківщині: РФ виставили загородзагони з "кадирівців", щоб ті ловили втікачів - ЗСУ

Загороджувальні загони виставлені у прикордонній зоні Харківської області.
РФ сформувала загороджувальні загони із "кадирівців" та перекинула їх на північ Харківської області, що ті не дозолили іншим окупантам втекти із поля бою, де триває наступ.
Про це розповів речник Оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону у суботу, 8 червня.
За його словами, загороджувальні загони сформували з особового складу підрозділів "Ахмат". Вони виставлені у прикордонній зоні, щоб ніхто не втік назад до РФ.
"Це зробили для того, щоб при перегрупуванні військ кадирівці стримували інших (російських загарбників - ред.), які намагатимуться втекти", - сказав він.
Спікер ОСУВ "Хортиця" нагадав, що росіяни перекидають своїх солдатів у Харківську область і з Херсонської області, щоб посилити розбиті українськими захисниками підрозділи.
Нагадаємо, за даними Центру національного спротиву, Росія почала перекидання частин із Херсонщини на Харківський напрямок.
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