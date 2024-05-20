Наступ на Харківщину 2024: аналітики розповіли, чи є у ЗС РФ "успіхи" біля Вовчанська

Російські окупанти продовжують спробу наступу в Харківській області і тим самим хочуть відтіснити українських захисників від кордону.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Один із так званих "військових блогерів" Росії повідомив про просування на 800 метрів, яке нібито відбулося 18 травня. У ISW не бачать жодних візуальних підтверджень цій заяві.

В українському Генштабі зі свого боку заявляли про те, що бійцям ЗСУ вдалося відбити атаки ЗС РФ поруч із селами Глибоке і Лук'янці. Також, за їхніми даними, наступ противника триває в напрямку населеного пункту Зелене.

"Російські війська нещодавно підтвердили своє просування в районі Вовчанська і продовжили наступальні операції в цьому районі 19 травня. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 травня, показують, що російські сили просунулися вздовж вулиці Гагаріна в північно-західній частині Вовчанська та що російська піхота нещодавно незначно просунулася на південний (лівий) берег річки Вовча під нині зруйнованим мостом на вулиці Гагаріна", — кажуть в ISW.

Нагадаємо, очільник Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко наголосив, що окупаційним військам Росії не вдалося досягти масштабної чи успішної операції на півночі Харківської області.

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