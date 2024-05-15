Наступ на Харківщину 2024: біля Вовчанська та Лук'янців – бої, ворог намагається зайняти вигідні позиції

На Харківському напрямку в районах Лук’янців та Вовчанська тривають бої, російська окупаційна армія намагається здобути тактичну перевагу.

Про це розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук у коментарі LIGA.net.

"Противник своїми діями намагається забезпечити сприятливі умови для подальшого просування. Зокрема задля зайняття більш вигідних позицій на місцевості. Підрозділи Сил оборони не дають російським окупантам закріпитись. Контратакують, завдають ударів з артилерії та залучають також підрозділи БпЛА", – сказав він.

Бійці спецпідрозділу Нацгвардії "Омега" зазначають, що останні кілька днів противник залучає групи піхоти, завданням яких є закріпитися біля населених пунктів на півночі Харківщини.

Також окупанти пробують завозити свій особовий склад та БК на малогабаритній автомобільній техніці. Минулої доби нацгвардійці знищили один багі та два склади окупантів.

"Також працюють снайпери "Омеги" з метою завдавання втрат противнику на околицях населених пунктів Глибоке, Лук'янці", – розповів Музичук.

Нагадаємо, за повідомленням Генштабу ЗСУ, станом на вечір 14 травня українські війська на Харківщині в районах Лук’янців та Вовчанська "перемістились на більш вигідні позиції".

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