Наступ на Харківщину 2024 року: військовий експерт назвав дві мети окупантів

Росіяни під час наступу виконують кілька завдань. Одне з них - сіяти страх і паніку в Харкові.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, передає 24 Канал.

Черник зазначив, що серед завдань росіян на Харківщині – посіяти страх і паніку в самому обласному центрі. Харків – дуже потужне промислове місто-мільйоник. І серед іншого там також і досі кується зброя для нас.

"Вони б хотіли, щоб з'явилась ще одна гуманітарна криза та з'явились біженці в кількості 100 – 200 тисяч. Аби всі підприємства втратили робочі руки. Це одна з цілей цієї війни. Вони показують нам, наскільки вони люті та жорстокі", - сказав він.

Зі слів військового експерта, вони не кидають на Харківщину всі сили, навіть з того, що вони зібрали в тому районі. Наразі вони фактично здійснюють розвідку боєм, аби зрозуміти, де наші оборонні позиції, та як ЗСУ реагують на цей наступ у принципі.

"Вони промацують ситуацію. Чи можливе застосування більших сил і засобів? Точно можливе. Вони будуть нарощувати до 50 тисяч особового складу. Утім, аби справді проривати оборонні редути на 20 кілометрів, треба наростити корпус на ще 30 тисяч, і поки не видно, щоб вони цим активно займалися", – наголосив Черник.

Нагадаємо, 10 травня росіяни спробували прорвати лінію оборони на півночі Харківщини, повідомили в Міноборони. Обстріли населених пунктів прикордоння посилились.

На північному сході Харківської області тривали запеклі бої за контроль над кількома українськими селами поблизу російського кордону. Зокрема, під обстрілами залишається Вовчанськ, де від російських ударів гинуть люди.

Аналітики повідомили, що Збройні сили Російської Федерації тактично просунулися біля Вовчанська Харківської області. Також ворог продовжив наступ у напрямку Липців.

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