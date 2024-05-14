Наступ на Харківщину 2024: Росія може вдатися до нового сценарію – експерт

Російські окупанти здійснили новий наступ на Харківщину, вже кілька днів там тривають запеклі бої. Однак Росія може вже цього тижня вдатися до нового сценарію.

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що окупанти розглядають сценарій наступу на населений пункт Козача Лопань. У коментарі "24 Каналу" він проаналізував наступ на Харківщину.

Що відбувається нині на Харківщині

У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України потіснили ворога в районі Вовчанська й зараз проводять зачистку в цьому районі.

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Відповідаючи на запитання, чи можна вже говорити про те, що ворога призупинено, чи взагалі зупинено, якщо відбувається зачистка, Мусієнко заявив, що на цьому етапі про це зарано говорити, адже бойові дії тривають.

"Російські війська залучили не всі сили, які в них є на цьому напрямку. Ворог кинув доволі серйозні сили на напрямок Вовчанська і не тільки. Крім того, не виключено, що противник має наміри поширити наступальні дії на Харківщині, зокрема, на населений пункт Козача Лопань. Ймовірно, цього тижня окупанти розглядають такий сценарій. У Білгородській області якраз концентруються війська", – сказав він.

Експерт зазначив, що бойові дії ще тривають. Цей наступ ворога зараз обмежується. Наші сили здійснили правильні дії, на Харківщину підійшло підкріплення. Ціною надзусиль та героїзму українських військових вдалося зупинити просування і відбити противника.

"Ворог заходив й був вже на околицях Вовчанська, але його звідти вибивали. Зараз бійцям ЗСУ вдається відсувати російські війська. Це дуже хороший сигнал, тенденція. Станом на зараз це дещо стабілізує ситуацію на Харківському напрямку й зупиняє активний темп просування армії ворога. За два дні російські загарбники дещо просунулись. Так, вони зайшли на територію України, мали певні тактичні успіхи, але зараз Сили оборони їх призупиняють, аби вони не просувались далі. Однак це ще не зупинка наступу, тому що він тільки почався певними силами російських військ, які є на цьому напрямку. Не виключено, що він буде продовжений далі з метою розширення", – пояснив він.

Мусієнко зазначив, що наступальним діям росіян, які почалися 10 травня, дали час до кінця цього місяця.

"За задумом ворога, російські війська до кінця травня мали б закріпитися на півдні за 2-3 кілометри від Вовчанська й звідти далі рухатися на південний захід. Також залучити інші напрямки, наприклад, Козачу Лопань й, можливо, з Грайворону або в бік Великої Писарівки на Сумщину, або на Золочів на Харківщині. Такі плани ворог зараз переслідує, але наші сили наразі цей задум зривають", – каже він.

Від чого залежатиме коригування планів Росії?

На думку Мусієнка, росіяни не будуть коригувати свої плани. Треба бути готовими, що російські війська вже затвердили ці плани й намагатимуться їх реалізовувати. Успіх реалізації або не реалізації цих планів залежатиме від злагоджених й впевнених дій українських Сил оборони.

"Таких, наприклад, як зараз є в районі Вовчанська, щоб блокувати ворога, зупиняти й не давати просуватися. Я думаю, що від цього залежатиме, а противник навряд чи зараз на цій стадії скоригує свої плани. Принаймні у травні російські війська спробують покращити своє положення та просунутися вглиб території Харківщини", – резюмував експерт.

Нагадаємо, наступ росіян на Харківщину виявився гіршим, ніж у 2022 році: місцеві розповідають жахливі подробиці.

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