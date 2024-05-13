Наступ на Харківщину: окупанти намагають розтягнути оборону ЗСУ

Наступ на Харківщину триває - росіяни атакують невеликими групами на нових напрямках, намагаючись розтягнути оборону ЗСУ.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Наші воїни ворога по цих напрямках стримують. Відбито за останній час біля 15 ворожих атак. Ситуація доволі важка, однак всі абсолютно атаки ворога відбивають. Є збільшення сірої зони, збільшення лінії фронту, бо ворог намагається їх умисно розтягнути, атакуючи невеликими групами по нових напрямках", - сказав він.

Тим часом очільник міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі повідомив, що фортифікаційні споруди у Вовчанську Харківської області побудували.

Однак, споруджувати їх було складно через постійні ворожі обстріли. Зокрема, за останні три дні Вовчанськ постраждав так, як не страждав від 2022 року. Кількість випущених КАБів зашкалює.

Також стало відомо, що в оперативно-тактичному угрупованні військ ОТУВ "Харків" замінили командувача — ним став заступник очільника Генштабу ЗСУ Михайло Драпатий.

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