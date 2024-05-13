Наступ на Харківщину: жителів Вовчанська окупанти тримають у підвалі і погрожують розстрілом – відео

Люди, які змогли вирватися з полону окупантів, розповіли про погрози.

Мешканці Вовчанська на Харківщині, яким вдалося вирватися з полону та евакуюватися, розповіли, що окупанти три дні тримали їх у підвалі і примушували надавати пораненим російським солдатам медичну допомогу. Місцевих жителів ув'язнили 11 травня.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Вони також розповіли, що у підвалі де їх тримали, досі залишаються люди, зокрема родина.

"Вони могли нас розстріляти. Вони змушували нас перебинтовувати рани (окупантам - ред.). Ми у підвалі три дні сиділи. Ми змогли вирватися… Там ще люди є. Там сім’я. Не знаю, чи вони залишаться живими", - розповіли люди.

Прокуратура розпочала розслідування за фактом взяття у полон цивільного населення прикордонної громади на Харківщині

Потерпілі розповіли, що під час перебування у підвалі вони чули розмови російських військовослужбовців про те, що мирне населення потрібно розстріляти.

Нагадаємо, 125-ту бригаду ТРО звинуватили у втечі на Харківщині – що кажуть у самій бригаді.

Читайте також: