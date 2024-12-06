Наступ на Херсон: аналітик пояснив, чи можуть наразі росіяни піти в атаку

У російських окупантів навряд чи є можливість створити плацдарм на Херсонському напрямку, хоча вони і готуються.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив військовий аналітик Олексій Гетьман.

На його думку, інформація що готується наступ на Херсон - це пропаганда.

"Я не думаю, що є якісь серйозні 300 морських катерів — звідки. Але це можна переправити, ну, давайте, по 5 осіб, якщо навіть усі доїдуть, то це півтори тисячі, а це дві батальйонно-тактичні групи. Але це якщо всі доїдуть. Тому говорити про те, що цей підрозділ може створити плацдарм, на який потім можна буде вже висаджувати більш серйозні угруповання, здійснювати якісь штурми — це, я думаю, щось більше пропагандистське, відволікаюче. Тому що для того, щоб створити плацдарм, потрібно, щоб це було хоча б 10 кілометрів у глибину, за бойовими статутами, так, за правилами. Тоді вже коли можна планувати, будувати якісь понтонні переправи та переправляти важку техніку”, — сказав військовий аналітик.

Гетьман зауважив, що захопити такий плацдарм російським окупантам буде вкрай складно.

"Вважати, що вони зможуть закріпитися на Херсонщині… З військового погляду, поки що якихось ознак цього немає. Там не таке велике угруповання росіян перебуває на Херсонському напрямку. Побоювання є. Підготовка, цілком можливо, здійснюється. Але очікувати, що вони там зможуть домогтися якихось успіхів, принаймні поки що точно цього очікувати не будемо”, — додав він.

Нагадаємо, про можливий наступ РФ на південь України говорять не вперше за часи повномасштабного вторгнення. За даними очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, російські військові готують наступ на Херсон. Зокрема, ворог зібрав для форсування Дніпра близько 300 плавзасобів. Перед цим протягом останнього часу російські окупанти активно завдавали ударів за допомогою БпЛА по Херсону та інших населених пунктах області.

Прокудін зауважив, що на Херсонському напрямку противник розмістив найкращі підрозділи безпілотної авіації.

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