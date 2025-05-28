Наступ на Харків: у ЗСУ відреагували на інформацію про 50 тис. солдатів РФ біля кордону

Армія РФ. / © Associated Press

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Інформація The Military Watch про нібито перекидання 50 тис. російських окупантів для наступу на Харків не відповідає дійсності.

Про це йдеться у заяві оперативно-тактичного угрупування військ "Харків".

"Окремі закордонні медіа з посиланням на "західних аналітиків" повідомили, що армія РФ готується до нового масштабного наступу на Харків. З цією метою ворог начебто перекинув з Курщини до українського кордону, що межує з Харківською областю, 50-тисячне угруповання військ. Ця інформація не відповідає дійсності", – йдеться у повідомленні.

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Військові закликають представників українських та закордонних ЗМІ перевіряти інформацію перед публікацією, а під час виникнення запитань звертатися за роз’ясненнями до комунікаційних підрозділів Сил оборони.

Стаття The Military Watch

Видання з посиланням на дані низки західних джерел повідомило про те, що Кремль готує масштабний наступ на Харків. За їхньою інформацією, командування РФ перекинуло близько 50 тис. військовослужбовців з Курської області до Харківського регіону.

Зауважимо, що західні джерела називають Харків “фортецею України”. Існує багато припущень, що російські війська можуть спробувати почати наступ, щоб захопити місто. Нещодавно російська армія зробила важливі здобутки поблизу Харкова.

Зауважимо, що президент Володимир Зеленський заявив, що війська РФ зосередили 50 тисяч своїх солдатів на Сумському напрямку. За його словами, окупанти накопичили в Курській області свої найбільші й найсильніші підрозділи, аби створити “буферну зону” завглибшки 10 кілометрів.

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Дата публікації 11:12, 28.05.25 Кількість переглядів 8 Зараз! Ворог суне одразу на кількох напрямках! Нові захоплення територій! Ексклюзив з передової