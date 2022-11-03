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Можливий наступ на Київ: у Генштабі розповіли про загрозу вторгнення та готовність ЗСУ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Можливий наступ на Київ: у Генштабі розповіли про загрозу вторгнення та готовність ЗСУ

Фото: Facebook/Оперативне командування "Південь"

ЗСУ будують оборонні позиції там, де існує високий ризик загрози вторгнення.

Якщо російські окупанти готуватимуть наступ із Білорусі, це не стане таємницею. Українські військові роблять все можливе, аби протистояти новій ймовірній спробі ворога наступати на Київ.

Про це повідомив керівник Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

За його словами, ЗСУ будують оборонні позиції там, де існує високий ризик загрози вторгнення. Йдеться не лише про Київ. 

Громов наголосив, ЗСУ намагатимуться зробити так, щоб загрози вторгнення не було.

"Це не означає, що ми вестимемо бойові дії на території республіки Білорусь або на іншій території. Це, перш за все, стійкий захист своїх кордонів", - зауважив Олексій Громов.

Загроза з Білорусі

В американському Інституті вивчення війни вважають, що участь Білорусі у війні малоймовірна. Причиною цього називають і наслідки для режиму "президента" Олександра Лукашенка, і обмежені військові можливості Білорусі.

Сам Лукашенко заявляє, що його військо "нікуди не збирається йти". Мовляв, його країні "війна не потрібна".

Варто зауважити, що Лукашенко та Путін заявили про спільне розгортання війська. В ніч проти 15 жовтня з РФ прибув ешелон військових для спільного регіонального угруповання військ.

Крім того, днями свіжі супутникові знімки зафіксували у Білорусі літаки з російськими гіперзвуковими ракетами. "Кинджал" має радіус дії 2000 кілометрів і може летіти в 10 разів швидше за швидкість звуку.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3100
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