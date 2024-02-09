Наступ на Куп'янськ: в РВА розповіли про ситуацію біля міста

Протягом останніх двох-трьох днів ситуація під Куп'янськом на Харківщині трошки заспокоїлась - йдеться про певну стабілізацію.

Про це в телемарафоні заявив керівник Купʼянської РВА Андрій Канашевич.

За його словами, ніч минула "більш-менш спокійно". Втім, були обстріли по позиціях українських захисників.

"В цілому треба відзначити те, що протягом останніх, можливо, двох-трьох днів трошки ситуація заспокоїлась. Військові відзначають певну стабілізацію, є контроль за ситуацією", - заявив він.

За словами Канашевича, штурмові дії російських військ, які були достатньо інтенсивні ще 10-20 днів тому, спали.

"Вочевидь, ворог отримав гідну відсіч, зазнав дуже великих втрат, як в техніці, а особливо в живій силі. Тому, можливо, або буде зараз у них ротація, або буде якась оперативна пауза для того, щоб зрозуміти, що далі робити", - заявив голова РВА.

Керівники підрозділів на Куп'янському напрямку зазначили, що тримають ситуацію під контролем.

Нагадаємо, керівник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш повідомляв, що РФ намагається заблокувати Куп'янськ і зосереджує сили у напрямку Часового Яру на Донеччині. Російські війська продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку.

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