Наступ на Куп’янському напрямку: аналітик пояснив, чого добиваються окупанти

Петро Черник зазначив, що на Бахмутському напрямку Сили оборони перехопили стратегічну ініціативу.
Наступом на Куп’янському напрямку російські окупанти намагаються відволікти українські сили від атак навколо Бахмута.
Про це повідомив військовий аналітик Петро Черник у коментарі Military Media Center. Він нагадав, що на Бахмутському напрямку Сили оборони перехопили стратегічну ініціативу.
"Поки що вони у самому місті залишаються, але стратегічні висоти (поряд) є нашими, і з кожним днем ми все більше і більше наближаємось до оперативного оточення", — сказав полковник Черник.
Разом з тим, місто Бахмут для росіян є не просто стратегічною локацією, а "політичним питанням дуже високого калібру".
"Адже вони на весь світ проголосили, що Бахмут їхній. І як тільки там їхнє угруповання буде або знищене, або ще краще взяте у полон – це буде катастрофічна персональна іміджева поразка Путіна", — сказав Черник.
За словами аналітика, саме Куп’янський напрямок є найлогічнішим, де росіяни можуть спробувати максимально відтягнути українські сили з-під Бахмута.
"Росіянам логістично зручно забезпечувати Куп’янський напрямок, і вони добре розуміють, що і нам найлогічніше з метою захисту перекидати сили з-під Бахмута. Тому вони так тиснуть саме там", — сказав Петро Черник.
На Куп’янському напрямку російські війська протягом тижня вели штурмові дії, намагаючись витіснити підрозділи Сил оборони в бік річки Оскіл.
Нагадаємо, на усіх ділянках фронту точаться важкі бої. Збройні сили України контратакують під Бахмутом на Донеччині. Своєю чергою, росіяни перекидають сили під Авдіївку.
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