Наступ на Куп’янському напрямку: аналітик пояснив, чого добиваються окупанти

Наступом на Куп’янському напрямку російські окупанти намагаються відволікти українські сили від атак навколо Бахмута.

Про це повідомив військовий аналітик Петро Черник у коментарі Military Media Center. Він нагадав, що на Бахмутському напрямку Сили оборони перехопили стратегічну ініціативу.

"Поки що вони у самому місті залишаються, але стратегічні висоти (поряд) є нашими, і з кожним днем ми все більше і більше наближаємось до оперативного оточення", — сказав полковник Черник.

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Разом з тим, місто Бахмут для росіян є не просто стратегічною локацією, а "політичним питанням дуже високого калібру".

"Адже вони на весь світ проголосили, що Бахмут їхній. І як тільки там їхнє угруповання буде або знищене, або ще краще взяте у полон – це буде катастрофічна персональна іміджева поразка Путіна", — сказав Черник.

За словами аналітика, саме Куп’янський напрямок є найлогічнішим, де росіяни можуть спробувати максимально відтягнути українські сили з-під Бахмута.

"Росіянам логістично зручно забезпечувати Куп’янський напрямок, і вони добре розуміють, що і нам найлогічніше з метою захисту перекидати сили з-під Бахмута. Тому вони так тиснуть саме там", — сказав Петро Черник.

На Куп’янському напрямку російські війська протягом тижня вели штурмові дії, намагаючись витіснити підрозділи Сил оборони в бік річки Оскіл.

Нагадаємо, на усіх ділянках фронту точаться важкі бої. Збройні сили України контратакують під Бахмутом на Донеччині. Своєю чергою, росіяни перекидають сили під Авдіївку.

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