- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 298
- Час на прочитання
- 2 хв
Наступ на одному з гарячих напрямків перетворився для РФ на пекло
Російський весняний наступ на Лиманському напрямку перетворився на серію поразок для окупантів.
На Лиманському напрямку ворог спробував активізувати бойові дії ще наприкінці березня, кинувши в бій значні сили. Проте цей імпульс швидко згас завдяки відсічі українських захисників.
Про це повідомив очільник пункту управління безпілотних систем підрозділу KRAKEN 1654 Данило Положухно в ефірі Ранок.LIVE
«Ці перші їхні ривки, які вони почали ще під кінець березня, були дуже болісні для противника, вони зазнали втрат і після цього уповільнилися. Поки нічого значного», — зазначив він.
На Лиманському напрямку ворог посилює тиск і намагається ізолювати український плацдарм, що може суттєво ускладнити логістику ЗСУ, зазначав військовий оглядач.
У найближчій перспективі активність бойових дій з боку російських військ може зрости. Із настанням весни у противника з’явилися додаткові можливості для перекидання та проникнення особового складу на різних напрямках, повідомив речник Групування об’єднаних сил Віктор Трегубов.
Експерти Інституту вивчення війни вважають, що у весняно-літній період 2026 року російські сили можуть спробувати прорвати українську лінію оборони в Донецькій області, відому як «пояс фортець». Основний акцент робиться на Лиманському напрямку, звідки противник намагається просунутися до Слов’янська — північного рубежу оборони.
За оцінками аналітиків, Лиман має важливе стратегічне значення і може використовуватися як плацдарм для наступу на Слов’янськ і Краматорськ. Також фіксується помітне посилення бойових дій і зміна тактики російських військ — вони активніше застосовують піхоту, бронетехніку та мобільні підрозділи, а також частіше використовують керовані авіабомби і безпілотники.