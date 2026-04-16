Наступ на одному з гарячих напрямків перетворився для РФ на пекло

На Лиманському напрямку ворог спробував активізувати бойові дії ще наприкінці березня, кинувши в бій значні сили. Проте цей імпульс швидко згас завдяки відсічі українських захисників.

Про це повідомив очільник пункту управління безпілотних систем підрозділу KRAKEN 1654 Данило Положухно в ефірі Ранок.LIVE

«Ці перші їхні ривки, які вони почали ще під кінець березня, були дуже болісні для противника, вони зазнали втрат і після цього уповільнилися. Поки нічого значного», — зазначив він.

На Лиманському напрямку ворог посилює тиск і намагається ізолювати український плацдарм, що може суттєво ускладнити логістику ЗСУ, зазначав військовий оглядач.

У найближчій перспективі активність бойових дій з боку російських військ може зрости. Із настанням весни у противника з’явилися додаткові можливості для перекидання та проникнення особового складу на різних напрямках, повідомив речник Групування об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Експерти Інституту вивчення війни вважають, що у весняно-літній період 2026 року російські сили можуть спробувати прорвати українську лінію оборони в Донецькій області, відому як «пояс фортець». Основний акцент робиться на Лиманському напрямку, звідки противник намагається просунутися до Слов’янська — північного рубежу оборони.

За оцінками аналітиків, Лиман має важливе стратегічне значення і може використовуватися як плацдарм для наступу на Слов’янськ і Краматорськ. Також фіксується помітне посилення бойових дій і зміна тактики російських військ — вони активніше застосовують піхоту, бронетехніку та мобільні підрозділи, а також частіше використовують керовані авіабомби і безпілотники.