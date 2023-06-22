Наступ на півдні триває, на Лиманському напрямку – запеклі бої: головне про фронт

Крім півдня, українська війська протягом доби вели наступальні дії на напрямку Білогорівка – Діброва.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про головні події на фронті за останню добу, 22 червня.

Південь

За її словами, на півдні наступ українських Сил оборони триває. ЗСУ поступово просуваються вперед, мають часткові успіхи, відтісняють противника і вирівнюють фронт.

Сили оборони України продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На деяких ділянках просунулись вперед та закріплюються на досягнутих рубежах.

"Ворог підтягує та застосовує резерви, намагається відновити втрачені позиціі. Зазнає великих втрат", – каже Маляр.

Схід

На сході протягом доби сили оборони вели як оборонні, так і наступальні дії.

За словами заступниці міністра, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.

"На жоден метр ворог не просунувся. На всіх напрямках тривають бої", – зазначає Маляр.

Найважчі бої тривають, зокрема на Лиманському напрямку: в районах Діброва, Серебрянське лісництво та Григорівка Донецької області.

Українська війська протягом доби вели наступальні дії на напрямку Білогорівка – Діброва, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

"Окупант щодня втрачає живу силу і техніку, але продовжує атакувати, намагаючись виконати вказівки Кремля щодо повної окупації Донеччини та Луганщини", – підсумувала Маляр.

Удари по окупантах

У Генштабі ЗСУ додали, що авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 - по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 23 артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, 2 засоби радіоелектронної боротьби та 2 вузли зв'язку окупантів.

Раніше у Генштабі повідомили, що внаслідок підриву Каховської ГЕС на окупованій Херсонщині фіксують спалах гепатиту А.

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