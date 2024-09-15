Наступ на Покровськ: чи зможе РФ найближчим часом захопити місто

Армія РФ не зможе захопити Покровськ Донецької області ні до 1 жовтня - як наказав диктатор Володимир Путін, ані пізніше. Втім, окупанти всім силами намагаються увійти до міста.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ висловився колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

З його слів, Покровський напрямок є для Кремля головним, а пріоритет - це захоплення Покровська. На цю ділянку фронту російське командування підтягує нові резерви для того, "щоб пробити далі хоча б на окремих напрямках".

Втім, зауважує Маломуж, нічого нового в тактиці росіян немає: вона прагне охопити місто з флангів і розпочати операцію з завдання масованих ударів зі штурмами по самому Покровську. Втім, ЗСУ протидіють, створюючи укріплені позиції для завдання контрударів та "пастки".

"Якщо ми говоримо про те, які перспективи захоплення Покровська, я думаю, що зараз, найближчим часом таких перспектив немає. Ми маневруватимемо і далі, відрізаючи певні атаки з флангів і ті напрямки, де вони просунуться. Я вважаю, що ситуація є контрольованою. Вона важка, але, з іншого боку, вже потенціалу великих наступальних операцій тут противник не має", - наголосив експерт.

За кількістю особового складу ворог на Покровському напрямку у кілька разів перевищує українських захисників. За вогневими засобами - у два-три рази. Однак Україна нарощує можливості щодо артилерії та ракет, до того ж озброєння українських підрозділів точніше.

"Наші нестандартні дії з оборони та завдання ударів призводять до того, що не тільки гальмується зараз наступальний процес ворога, але й ми контрнаступаємо. Вже маємо кілька точок, де проводили контрнаступальні операції: і біля Покровська, і в Нью-Йорку. Хоча вони далі намагаються просуватися… Але я думаю, що ані до 1 жовтня, ані надалі вони не захоплять Покровська. Резерви, які також готуються з нашого боку, дозволятимуть завдавати контрударів”, - заявив Микола Маломуж.

Нагадаємо, розвідка Британії оцінила наступ ворога на Покровськ. Зазначається, що на сході України загарбники поступово просувалися в район Вугледара та на південний схід від Покровська.

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