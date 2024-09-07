Наступ на Покровськ: ексголова розвідки розкрив новий маневр військ Росії

Українським Збройним силам вдалося зупинити просування російських військ на Покровському напрямку фронту. Стратегія лобових ударів, щоб зайти до міста, не вдалася.

Про це заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в коментарі "24 Каналу".

З його слів, Україна знищила величезні сили противника на цьому напрямку й зупинила просування. Взагалі половина з усіх втрат окупаційної армії РФ припадає саме на Покровський і Торецький сектори, каже експерт.

"Ворога дійсно зупинили на підступах до Покровська, але він перемістив свої ресурси на південь і намагається наступати там... Окупанти хотіли створити ширший фронт для наступальних операцій. Обійти Покровськ, штурмуючи місто. Ми не даємо цього зробити. Знаємо цей маневр. Бої складні, але позиції стабілізувалися", - заявив Маломуж.

Разом з тим росіяни перемістилися на південь - до Вугледара, щоб спробувати створити передумови флангових атак і оточення окремих українських підрозділів.

Нагадаємо, у новому звіті Інституту вивчення війни повідомили про те, що ЗСУ відновили позиції під Покровськом в Донецькій області.

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