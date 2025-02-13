Наступ на Покровськ: яку мету переслідують окупанти

Незважаючи на постійний тиск з боку ворога, українські війська успішно стримують атаки.
Окупаційні війська РФ не полишають спроб взяти під контроль позиції Сил оборони України в районі Покровська.
Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.
За словами Трегубова, окупанти намагаються створити “санітарну зону” навколо Покровська, захоплюючи будинки у селах на околицях міста.
Після цього вони намагаються просуватися за годинниковою стрілкою, щоб оточити українські сили.
Проте їхній наступ не має значного успіху.
“Наскільки їм (росіянам – ред.) це вдається? Я сказав би, що станом на даний момент не дуже”, – наголосив Трегубов.
Нагадаємо, воїни 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади взяли у полон з десяток російських окупантів біля Покровська.
Читайте також: