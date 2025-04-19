ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
76
Час на прочитання
2 хв

Наступ на Сумську область: експерт заявив про ймовірність участі солдатів КНДР

Ворожа піхота проникає на Сумщину.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Північна Корея.

Північна Корея.

Є ймовірність того, що солдати КНДР перетнуть кордон України, дуже висока. Зокрема, якщо російська армія розпочне повномасштабний наступ в Сумській області.

Таку думку висловив військовий експерт Ян Матвєєв в ефірі телеканалу FREEДOM.

З його слів, бої тривають на цій ділянці фронту. Крім того, російська піхота проникає на Сумщину.

“Хоча все-таки це поки не повномасштабний наступ. Але якщо буде великий наступ, то я думаю, північнокорейські військові спочатку будуть десь, напевно, в тилу, потім у другому, третьому ешелоні. Далі - цілком можуть бути відправлені на передову”, - каже військовий експерт.

Він зауважує, що диктатору Володимиру Путіну байдже на будь-які правила. Саме тому він буде використовувати північнокорейських солдатів там, де йому буде зручно. Своєю чергою, російська пропаганда взагалі заперечує участь солдатів КНДР у війні.

“Не зупиняє навіть те, що Україна зі свого боку надала полонених північнокорейців. Я думаю, що на офіційному рівні теж всі будуть заперечувати, поки солдати з Північної Кореї не опиняться на території України”, - наголошує Матвєєв

За його словами, зараз Росія, крім північнокорейських військових, активно використовує і військове озброєння з КНДР. Жорстокі удари по Кривому Рогу і Сумах були здійснені північнокорейськими ракетами “Іскандер-М”/КN-23.

Нагадаємо, військовий експерт Ігор Романенко заявив, РФ готує відповідь за операції ЗСУ в Курській і Бєлгородській областях. Зокрема, Росія прагне створити “буферну зону” в Сумській області.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie