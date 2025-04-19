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- Війна
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Наступ на Сумську область: експерт заявив про ймовірність участі солдатів КНДР
Ворожа піхота проникає на Сумщину.
Є ймовірність того, що солдати КНДР перетнуть кордон України, дуже висока. Зокрема, якщо російська армія розпочне повномасштабний наступ в Сумській області.
Таку думку висловив військовий експерт Ян Матвєєв в ефірі телеканалу FREEДOM.
З його слів, бої тривають на цій ділянці фронту. Крім того, російська піхота проникає на Сумщину.
“Хоча все-таки це поки не повномасштабний наступ. Але якщо буде великий наступ, то я думаю, північнокорейські військові спочатку будуть десь, напевно, в тилу, потім у другому, третьому ешелоні. Далі - цілком можуть бути відправлені на передову”, - каже військовий експерт.
Він зауважує, що диктатору Володимиру Путіну байдже на будь-які правила. Саме тому він буде використовувати північнокорейських солдатів там, де йому буде зручно. Своєю чергою, російська пропаганда взагалі заперечує участь солдатів КНДР у війні.
“Не зупиняє навіть те, що Україна зі свого боку надала полонених північнокорейців. Я думаю, що на офіційному рівні теж всі будуть заперечувати, поки солдати з Північної Кореї не опиняться на території України”, - наголошує Матвєєв
За його словами, зараз Росія, крім північнокорейських військових, активно використовує і військове озброєння з КНДР. Жорстокі удари по Кривому Рогу і Сумах були здійснені північнокорейськими ракетами “Іскандер-М”/КN-23.
Нагадаємо, військовий експерт Ігор Романенко заявив, РФ готує відповідь за операції ЗСУ в Курській і Бєлгородській областях. Зокрема, Росія прагне створити “буферну зону” в Сумській області.