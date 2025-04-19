Наступ на Сумську область: експерт заявив про ймовірність участі солдатів КНДР

Північна Корея.

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Є ймовірність того, що солдати КНДР перетнуть кордон України, дуже висока. Зокрема, якщо російська армія розпочне повномасштабний наступ в Сумській області.

Таку думку висловив військовий експерт Ян Матвєєв в ефірі телеканалу FREEДOM.

З його слів, бої тривають на цій ділянці фронту. Крім того, російська піхота проникає на Сумщину.

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“Хоча все-таки це поки не повномасштабний наступ. Але якщо буде великий наступ, то я думаю, північнокорейські військові спочатку будуть десь, напевно, в тилу, потім у другому, третьому ешелоні. Далі - цілком можуть бути відправлені на передову”, - каже військовий експерт.

Він зауважує, що диктатору Володимиру Путіну байдже на будь-які правила. Саме тому він буде використовувати північнокорейських солдатів там, де йому буде зручно. Своєю чергою, російська пропаганда взагалі заперечує участь солдатів КНДР у війні.

“Не зупиняє навіть те, що Україна зі свого боку надала полонених північнокорейців. Я думаю, що на офіційному рівні теж всі будуть заперечувати, поки солдати з Північної Кореї не опиняться на території України”, - наголошує Матвєєв

За його словами, зараз Росія, крім північнокорейських військових, активно використовує і військове озброєння з КНДР. Жорстокі удари по Кривому Рогу і Сумах були здійснені північнокорейськими ракетами “Іскандер-М”/КN-23.

Нагадаємо, військовий експерт Ігор Романенко заявив, РФ готує відповідь за операції ЗСУ в Курській і Бєлгородській областях. Зокрема, Росія прагне створити “буферну зону” в Сумській області.

Дата публікації 16:17, 24.02.25 Кількість переглядів 311 Американці повстають проти Трампа! Багатолюдні мітинги на підтримку України