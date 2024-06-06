Наступ на Вовчанськ: росіяни підтягують резерви і перегруповуються

В Харківській області росіяни підтягують резерви та перегруповуються, щоб поновити штурми Липців та Вовчанська.

Про це в ефірі телемарафону повідомив офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин.

"Наразі на Харківському напрямку вони здійснюють перегрупування військ. Заводять додаткові резерви, щоб поновити потужності штурмових дій — не тільки на напрямку Липців, але й в напрямку Вовчанська. На Харківському напрямку російські окупаційні війська перегруповуються і залучають додаткові резерви. Окупанти планують з новою потужністю поновити штурмові дії на напрямку Липців", — сказав Литвин.

Раніше повідомлялося, що окупанти не припиняють обстрілювати міста України і таким чином тероризують мирне населення. Зокрема, це стосується Харківської області, заявив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, тільки 3 червня противник скинув щонайменше 30 авіабомб на Харківську область, що в результаті призвело до постраждалих і різних руйнувань приватних будівель. Відповідно, росіяни продовжують знищувати цивільну інфраструктуру.

Крім того, ЗС РФ утримують незначну частину міста Вовчанськ. Попри те, що повної окупації не сталося, противник уже зайнявся тим, що створив фільтраційні табори для тих, хто там залишився. У тій частині Вовчанська, яку контролюють ЗСУ, залишається близько 50 жителів. Поліція разом із військовими продовжують евакуацію.

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