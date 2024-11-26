Наступ на Запоріжжя: в ЦПД повідомили, що росіяни "розхитуватимуть" тему нібито повноцінної атаки

Дезінформатори намагтимуться подавати дії, що відбуваються на межі Запорізької і Донецької областей, як повноцінний наступ на місто.

Росіяни найближчим часом будуть дезінформувати українців про нібито повноцінний наступ на Запоріжжя.

Про це сказав керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в ефірі "Ми - Україна" 26 листопада.

Інформація про наступ на Запоріжжя станом на зараз не відповідає дійсності, зауважив керівник ЦПД.

"Ключова історія — це Запоріжжя буде. Вони намагтимуться подавати ці дії, які відбуваються на межі Запорізької і Донецької областей, як повноцінний наступ на Запоріжжя, що не відповідає дійсності станом на зараз. Але вони будуть всіляко запевняти, що в них є ресурс, щоб до кінця року наступати на Запоріжжя. Це одна з таких хвилюючих тем, яку вони будуть поширювати. І цю тему потрібно комунікувати", — сказав він.

Коваленко додав, що незалежні журналісти, які спеціалізуються на військовій тематиці, надають правдиву інформацію, тож мають це робити надалі.

"Але і ми зі свого боку будемо правду говорити. З іншого боку, важливо, щоб військові також розповідали, на що у ворога є сили, а на що їх недостатньо", — сказав Коваленко.

Додамо, що полковник, речник Сил оборони півдня України Влад Волошин розповів, що ворог має невелике вклинення на Запорізькому напрямку. Росіяни створили малі штурмові групи, щоб здійснювати наступальні дії.

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