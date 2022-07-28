Наступ на Запоріжжя: Жданов спростував загрозу та припустив, коли ЗСУ звільнять Херсон

Експерт прогнозує, що ЗСУ звільнять Херсон вже до кінця літа.

Після звільнення тимчасово окупованого Херсона витіснені звідти російські війська не будуть становити загрозу для Запорізької області.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі "FREEДОМ", відповідаючи на питання про небезпеку нападу.

"Навіть якщо вони встигнуть вивести особовий склад, якщо ми видавимо їх за Дніпро на лівий берег, особовий склад піде на човнах – мостів немає, щоб вивезти техніку і озброєння... Тому це угруповання не буде являти собою таку велику військову загрозу", – сказав Жданов.

"З урахуванням того, що ми їх пошарпаємо дуже сильно, плюс деморалізація особового складу... я не думаю, що вони вдруге погодяться піти в бій. Та й з якою технікою?" – зауважив експерт

Нагадаємо, ЗСУ вчергове зруйнували плани росіян щодо наступу на Нікопольський район Дніпропетровщини. А в Донецьку ЗСУ поцілили у ворожий склад з боєприпасами.

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