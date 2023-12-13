Наступ окупаційних військ: в ISW пояснили, з чим пов'язана активність РФ на фронті

Нинішній наступ окупаційних російських військ у несприятливий час може бути пов'язаний з тривалими дискусіями на Заході щодо подальшої підтримки України.

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).



"Можливо, російські війська проводять дорогі наступальні операції в несприятливий для наземних маневрів час, щоб приурочити потенційну зміну ініціативи на полі бою до постійних розмов на Заході про продовження підтримки України", - зауважують американські аналітики.

Зазначається, що армія РФ розпочала масштабну наступальну операцію з метою захоплення Авдіївки 10 жовтня і згодом активізували локальні наступальні операції в інших місцях на сході України. Такі дії ворога відбуваються в той час, коли українські війська почали згортати контрнаступальні операції.

Аналітики ISW припускають, що рішення російського військового командування розпочати наступальні дії восени 2023-го, ймовірно, було реакцією на відчутне послаблення підтримки України з боку Заходу.

"Активізація дискусій на Заході щодо продовження військової допомоги Україні після відносно успішних російських оборонних операцій у Запорізькій області була передбачуваною і, можливо, була врахована в розрахунках російського командування. Кремль давно організовує інформаційні операції, спрямовані на стримування західної допомоги Україні у сфері безпеки, і російське командування, можливо, вирішило, що ці інформаційні операції приносять дедалі більший ефект", - наголошують в ISW.

Як повідомлялося, на фронті окупанти йдуть у масштабний наступ. У ЗСУ кажуть, що найважча ситуація – на сході. також росіяни намагаються захопити населений пункт Синьківка, щоб у подальшому заблокувати Куп'янськ у Харківській області.

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